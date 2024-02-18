الأحد 18 فبراير 2024
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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل عرقلة إدخال المساعدات والوقود لغزة وتدمير مرافق المياه والكهرباء

المساعدات
المساعدات

قال بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة إدخال المساعدات والوقود لقطاع غزة.

وأكد أن الاحتلال دمر عددًا كبيرًا من مرافق المياه والكهرباء في غزة، إلى جانب استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية لسيارات ومعدات بلدية القطاع، مضيفًا أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف منطقة المواصي جنوبي غزة أيضًا.

وتابع مراسل فضائية القاهرة الإخبارية أن هناك قصفًا إسرائيليًا يستهدف المناطق الشرقية في رفح وخان يونس، وقصفًا إسرائيليًا يستهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة، لافتًا إلى ارتقاء 5 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في رفح الفلسطينية.

رفح الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة الآليات العسكرية الإسرائيلية الزوارق الحربية الإسرائيلية

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