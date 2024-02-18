الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أشتية: نتنياهو لم يحقق أى شىء سوى قتل آلاف الفلسطينيين

أشتية
أشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه يجب تطبيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية على الأرض.

وتابع، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنه يجب العمل على حل القضية الفلسطينية ولن نسمح بتصاعد دائرة العنف بالمنطقة، لافتًا إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لم يحقق أي شيء سوى قتل آلاف الفلسطينيين. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقويض السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يدمر المدن والمخيمات الفلسطينية متعمدًا تهجير المواطنين والنازحين.

رئيس وزراء فلسطين فلسطين محمد اشتيه السلطة الفلسطينية إسرائيل نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المخيمات الفلسطينية

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