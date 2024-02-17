السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أشتية: إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطينى

محمد أشتية
محمد أشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن برنامج الاستيطان لا بد أن يخضع للعقوبات الدولية.

وأضاف أشتية، خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي، اليوم، أن إسرائيل تقف متهمة أمام العالم بأنها "دولة مجرمة"، منوهًا بأن إسرائيل تريد الاستمرار في الحرب إلى نهاية العام.

ندعو الاتحاد الإفريقي إلى محاربة برنامج إسرائيل الاستعماري

وتابع: لا يعقل الوقوف مع إسرائيل لأنها دولة تمييز عنصري، وندعو الاتحاد الإفريقي إلى محاربة برنامج إسرائيل الاستعماري.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن: ما يدخل من مساعدات يمثل نحو 8% من احتياجات سكان غزة، ونطالب العالم بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، منوهًا بأن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى تدمير حل الدولتين.

إسرائيل الشعب الفلسطيني اشتيه رئيس الوزاء الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم أبشع الجرائم

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