أشتية: إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطينى

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن برنامج الاستيطان لا بد أن يخضع للعقوبات الدولية.

وأضاف أشتية، خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي، اليوم، أن إسرائيل تقف متهمة أمام العالم بأنها "دولة مجرمة"، منوهًا بأن إسرائيل تريد الاستمرار في الحرب إلى نهاية العام.

ندعو الاتحاد الإفريقي إلى محاربة برنامج إسرائيل الاستعماري

وتابع: لا يعقل الوقوف مع إسرائيل لأنها دولة تمييز عنصري، وندعو الاتحاد الإفريقي إلى محاربة برنامج إسرائيل الاستعماري.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن: ما يدخل من مساعدات يمثل نحو 8% من احتياجات سكان غزة، ونطالب العالم بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، منوهًا بأن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى تدمير حل الدولتين.