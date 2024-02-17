تاريخى واجتماعى وكوميدى.. "المتحدة" تقدم وجبة درامية قوية فى رمضان 2024

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، تقريرًا حول الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحًا أنها تقدم وجبة درامية فنية ثرية تمس نبض الشارع، وتشمل كل الأشكال الدرامية تاريخي وكوميدي واجتماعي.

كما اهتمت الشركة بتقديم مسلسلات الـ15 حلقة التي يفضلها المشاهد لأنها تناسب سمة السرعة العصرية، وتستعد "المتحدة" بموسم درامي قوي لرمضان المقبل؛ من خلال التنوع، وإدخال اللون التاريخي الذي يعد من أصعب أنواع الدراما من حيث التكلفة.

مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، حيث يروي تاريخ حركة الحشاشين التي أسسها حسن الصباح، إضافة إلى مسلسل ألف ليلة وليلة المتميز بلون الفانتازيا التاريخية، بجانب مسلسل حكاية جودر الصياد بطولة الفنان ياسر جلال.

نبض الشارع المصرى

وتقدم الشركة المتحدة في الماراثون الرمضاني العديد من المسلسلات الاجتماعية التي يلمس نبض الشارع المصري، منها مسلسل إمبراطورية ميم المأخوذ عن رواية إحسان عبد القدوس، ومسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، إضافة إلى تقديم اللون الكوميدي مسلسل الكبير أوي الجزء الـ8 بطولة الفنان أحمد مكي، ومسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني.