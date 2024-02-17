السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بث مباشر لأعمال القمة الـ37 للاتحاد الإفريقى

القمة السابعة والثلاثون
القمة السابعة والثلاثون للاتحاد الإفريقى

يقدم "الدستور" بثًَا مباشرًا لأعمال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت.

وانطلقت أعمال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، بمشاركة رئيس الوزراء، محمد أشتية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

إفريقيا متناسقة مع القرن الحادي والعشرين

وتأتي القمة الإفريقية، التي تعقد تحت عنوان: "تربية، إفريقيا متناسقة مع القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية صلبة لمزيد الوصول إلى التعليم الشامل والنوعي مدى الحياة والمناسب لإفريقيا"، في ظل عدد من الأزمات التي تموج بها القارة السمراء، إلى جانب موقف الاتحاد الإفريقي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقرار محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان.

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