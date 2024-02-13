وزير الخارجية الفلسطينى: نعمل على وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إننا نعمل على وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف المالكي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أنه يجب تحقيق الاستقرار بالضفة حتى لا تتحول إلى قطاع غزة آخر.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن رفح الفلسطينية مهددة بالاجتياح والدمار كغيرها من المدن، وهناك أكثر من 1.5 مليوني فلسطيني محاصرون في رفح جنوبي غزة.

قطاع غزة تحول إلى منطقة موبوءة

ولفت إلى أنه يجب توفير ممرات آمنة للمدنيين الفلسطينيين في رفح، منوهًا بأن قطاع غزة تحول إلى منطقة موبوءة تستدعى تدخلًا دوليًا عاجلًا.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن مصر وقطر والولايات المتحدة تبذل جهدًا كبيرًا للتهدئة بغزة، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح ضرورية لخدمة الشعب الفلسطيني.