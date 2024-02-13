الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الخارجية الألمانية: نحتاج إلى هدن إنسانية فى قطاع غزة

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إننا نحتاج إلى هدن إنسانية في قطاع غزة، ويجب تقديم الحماية اللازمة للفلسطينيين في رفح الفلسطينية.

وأضافت بيربوك، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع نظيرها الفلسطيني: سأبحث في إسرائيل غدًا ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين، وبناء المستوطنات في الضفة الغربية عائق أمام حل الدولتين.

 

السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني

وتابعت: أشعر بالقلق على نحو خاص بشأن إعلان إسرائيل شن هجوم عسكري كبير في رفح الفلسطينية.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنها تحث السلطة الفلسطينية على المضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من الإصلاحات، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

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