الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 7 آلاف شخص بالضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال اعتقل
الاحتلال اعتقل

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 7 آلاف فلسطيني بالضفة، بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء.

 إصابة ما يقرب من 86 ألف شخص و 8 آلاف شخص مفقود

وإصابة ما يقرب من 86 ألف شخص، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

نادي الأسير نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال الاحتلال اعتقل أكثر من 7 آلاف منذ 7 أكتوبر 7 أكتوبر

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