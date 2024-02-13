نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 7 آلاف شخص بالضفة منذ 7 أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 7 آلاف فلسطيني بالضفة، بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء.

إصابة ما يقرب من 86 ألف شخص و 8 آلاف شخص مفقود

وإصابة ما يقرب من 86 ألف شخص، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.