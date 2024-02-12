الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب التجمع: أمريكا ترعى جرائم الاحتلال لتنفيذ حرب الإبادة في غزة

سيد عبد العال
سيد عبد العال

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الأحداث تشهد تطورًا سريعًا، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقيادة السياسية يدرك بأن تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير شعب غزة خارج أراضيهم، وإنهاء القضية مرفوض تمامًا منذ اللحظة الأولى.

وأضاف عبد العال، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الشعب الفلسطيني له حق في دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

الشعب الفلسطيني يشهد حرب إبادة

ونوّه رئيس حزب التجمع، بأن الشعب الفلسطيني يشهد حرب إبادة، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 30 ألف شخص، وإصابة أكثر من 100 ألف مواطن، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ترعى جرائم إسرائيل دون أن تضع لها حدًا من أجل السيطرة على المنطقة وثرواتها.

وأوضح رئيس حزب التجمع، أن مصر مستهدفة وكل الأكاذيب المتداولة من الغرب وامريكا محاولة لمخاطبة شعوبهم لتصديقهم في هذه الأكاذيب.

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