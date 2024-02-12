هبة لبيب تكشف تفاصيل مبادرة رواد النيل وأهدافها

قالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن المبادرة هي شراكة استراتيجية بين جامعة النيل الأهلية والبنك المركزي المصري، ويتشارك فيها مجموعة من البنوك، إلى جانب وزارة التخطيط وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت لبيب، خلال لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أن المبادرة هدفها دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي والتكنولوجيات الفائقة.

نجحنا في تدريب 13 ألف شاب وفتاة على مبادئ ريادة الأعمال

وأوضحت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، أن المبادرة تقدم الخدمات للشركات عن طريق مجموعة من البرامج، منها بناء القدرات، حيث أننا نجحنا خلال السنوات الماضية في تدريب 13 ألف شاب وفتاة على مبادئ ريادة الأعمال والتكنولوجيات التي يحتاجها سوق العمل.

وأشارت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إلى أن المبادرة تسعى لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى شركات قادرة على النمو، لافتة إلى أن هناك 1500 شركة تستفيد من برامج الاحتضان ودعم الصادرات بالمبادرة.