الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أزمات إسرائيل من الداخل عقب السابع من أكتوبر

غزة
غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد أزمات إسرائيل من الداخل عقب السابع من أكتوبر.

أزمات ما بعد السابع من أكتوبر: 

انهيار شركات التكنولوجيا، حيث أضرت الحرب بالاقتصاد الإسرائيلي وأسفرت عن خسائر غير مسبوقة.

هزت الضربة التي تلقتها شركات التكنولوجيا الثقة في القطاع الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي.

أدى استدعاء 350 ألف جندي احتياط بالجيش إلى تعطيل العمليات في العديد من الشركات.

يمثل قطاع التكنولوجيا في إسرائيل ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات وخمس الناتج الاقتصادي.

يوظف قطاع التكنولوجيا في إسرائيل حوالي 12% من القوى العاملة.

قدمت هيئة الابتكار تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الإسرائيلية التي تعاني أزمة غير مسبوقة.

بدلًا من إطلاق 1300 شركة جديدة سنويًا كما يحدث عادة، تم إطلاق 400 شركة فقط في العام الماضي.

إسرائيل أزمات إسرائيل أزمات إسرائيل من الداخل إسرائيل من الداخل السابع من أكتوبر

مواد متعلقة

وزارة الداخلية تنظم الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة فى بورسعيد

محلل: إسرائيل تضرب بالقوانين عرض الحائط وتتجاهل التحذيرات الدولية

إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

"القاهرة الإخبارية": قصف أمريكى بريطانى يستهدف الحديدة باليمن

"القاهرة الإخبارية": ما يحدث بالضفة الغربية ليس ببعيد عن قطاع غزة

تفاصيل نقل الاحتلال الفرقة المدرعة 36 من غزة إلى حدود لبنان

"القاهرة الإخبارية": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى محيط دمشق

بشير جبر: الانفجارات القوية والعنيفة لم تتوقف منذ ساعات الليل حتى اللحظة

الأكثر قراءة

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

9 سنوات أحزان.. كواليس العثور على الهيكل العظمي لشاب اختفى منذ 2015 (صور)

موعد أذان المغرب فى رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال