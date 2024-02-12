عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد أزمات إسرائيل من الداخل عقب السابع من أكتوبر.

أزمات ما بعد السابع من أكتوبر:

انهيار شركات التكنولوجيا، حيث أضرت الحرب بالاقتصاد الإسرائيلي وأسفرت عن خسائر غير مسبوقة.

هزت الضربة التي تلقتها شركات التكنولوجيا الثقة في القطاع الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي.

أدى استدعاء 350 ألف جندي احتياط بالجيش إلى تعطيل العمليات في العديد من الشركات.

يمثل قطاع التكنولوجيا في إسرائيل ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات وخمس الناتج الاقتصادي.

يوظف قطاع التكنولوجيا في إسرائيل حوالي 12% من القوى العاملة.

قدمت هيئة الابتكار تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الإسرائيلية التي تعاني أزمة غير مسبوقة.

بدلًا من إطلاق 1300 شركة جديدة سنويًا كما يحدث عادة، تم إطلاق 400 شركة فقط في العام الماضي.