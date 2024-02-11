الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": قصف أمريكى بريطانى يستهدف الحديدة باليمن

قصف
قصف

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، إياد الموسمي، إن الثلاثة أيام الماضية شهدت غارات أمريكية بريطانية تستهدف محافظة الحديدة، وهناك غارات يومية بشكل مركز على مواقع الصليف وهو ميناء حيوي في الحديدة.

وأضاف خلال تصريحاته اليوم، أن الغارات كانت على مواقع عسكرية، وتحدث الأمريكيون أنهم قصفوا  سفنًا غير مأهولة، إضافة إلى استهداف صواريخ كروز كانت تشكل تهديدًا على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتابع: "لم يعلق الحوثيون على هذه العمليات سوى بأنهم أوردوا في إعلامهم اعترافًا ضمنيًا بأن هناك غارات على صعدة شمالًا ومنطقة الحديدة".

ونوَّه مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، بأن قوات الحوثيين يتواجدون على الساحل الغربي لليمن استعدادًا لمعارك أو استهدافات للقوات الأمريكية والقطع المتواجدة في البحر الأحمر وخليج عدن.

محافظة الحديدة قصف أمريكي بريطاني اياد الموسمي الحديدة قصف أمريكى مراسل القاهرة الإخبارية من عدن عدن غارات يومية

مواد متعلقة

أسامة السعيد: حالة من الجنون تقود قرارات الحكومة الإسرائيلية

المرصد الأورومتوسطى: هناك إرادة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف الأونروا

إعلام إسرائيلى: إصابة 7 جنود من جيش الاحتلال فى معارك قطاع غزة

فصائل فلسطينية: استهداف حشود عسكرية لقوات الاحتلال شمالي قطاع غزة

فصائل فلسطينية: مقتل اثنين من الرهائن وإصابة 8 آخرين إثر القصف الإسرائيلى

شئون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات فى الضفة لـ6950 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

تحقيق ميداليتين ذهبيتين.. تفاصيل التتويج ببطولة بولندا المفتوحة للشباب تحت 17 سنة

وزيرة الصحة الفلسطينية: نواجه كارثة صحية وإنسانية فى غزة جراء العدوان الإسرائيلى

الأكثر قراءة

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

لو سمعت طقطقة.. ماذا تقول لك ركبتك ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة "كوارشى" بالبساتين

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 وتوقعاته خلال الفترة المقبلة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح