"القاهرة الإخبارية": قصف أمريكى بريطانى يستهدف الحديدة باليمن

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، إياد الموسمي، إن الثلاثة أيام الماضية شهدت غارات أمريكية بريطانية تستهدف محافظة الحديدة، وهناك غارات يومية بشكل مركز على مواقع الصليف وهو ميناء حيوي في الحديدة.

وأضاف خلال تصريحاته اليوم، أن الغارات كانت على مواقع عسكرية، وتحدث الأمريكيون أنهم قصفوا سفنًا غير مأهولة، إضافة إلى استهداف صواريخ كروز كانت تشكل تهديدًا على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتابع: "لم يعلق الحوثيون على هذه العمليات سوى بأنهم أوردوا في إعلامهم اعترافًا ضمنيًا بأن هناك غارات على صعدة شمالًا ومنطقة الحديدة".

ونوَّه مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، بأن قوات الحوثيين يتواجدون على الساحل الغربي لليمن استعدادًا لمعارك أو استهدافات للقوات الأمريكية والقطع المتواجدة في البحر الأحمر وخليج عدن.