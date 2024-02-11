أسامة السعيد: حالة من الجنون تقود قرارات الحكومة الإسرائيلية

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن هناك حالة من الجنون تقود قرارات الحكومة الإسرائيلية على المستوى السياسي والعسكري، وهناك إصرار إسرائيلي على المضي قدمًا في هذه الحرب العبثية حتى النهاية على الرغم من التحذيرات الدولية.

وأضاف السعيد، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن إسرائيل تواصل المضي قدمًا في عملية تستهدف مدينة رفح الفلسطينية، منوهًا بأن نتنياهو لا يلقي بالًا للتبعات الإنسانية، ولا يلقي بالًا للتبعات السياسية، هو فقط منقاد لاستمرار هذه الحرب بأي ثمن، لأنه يدرك تمامًا بأن الثمن الحقيقي لتوقف الحرب هو مستقبله السياسي ومستقبل حكومته.

"نتنياهو" سيستمر في هذه الحرب العبثية حتى النهاية

وأوضح مدير تحرير جريدة الأخبار، أن "نتنياهو" سيستمر في هذه الحرب العبثية حتى النهاية، أو حتى تضغط عليه الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقود مؤامرة كبرى بمستقبلها الأمني.

وتابع: الأفعال والسلوك الإسرائيلية وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية تمثل عبئا كبيرًا على تحقيق الأمن الإسرائيلي.