وزيرة الصحة الفلسطينية: نواجه كارثة صحية وإنسانية فى غزة جراء العدوان الإسرائيلى

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن قطاع غزة يواجه كارثة صحية وإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي، وعشرات آلاف الأطفال والنساء من بين الشهداء والمصابين.

وأضافت "الكيلة"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي من الضفة الغربية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال ارتكب حرب إبادة جماعية، وكارثتين إنسانية وصحية خلال 128 يومًا من العدوان على قطاع غزة.

ونوهت وزيرة الصحة الفلسطينية، بأن هناك 112 شهيدًا و173 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما وصل عدد الشهداء لـ28176 و67784 مصابًا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.