الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية: نواجه كارثة صحية وإنسانية فى غزة جراء العدوان الإسرائيلى

غزة
غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن قطاع غزة يواجه كارثة صحية وإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي، وعشرات آلاف الأطفال والنساء من بين الشهداء والمصابين.

وأضافت "الكيلة"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي من الضفة الغربية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال ارتكب حرب إبادة جماعية، وكارثتين إنسانية وصحية خلال 128 يومًا من العدوان على قطاع غزة.

ونوهت وزيرة الصحة الفلسطينية، بأن هناك 112 شهيدًا و173 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما وصل عدد الشهداء لـ28176 و67784 مصابًا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

غزة العدوان الإسرائيلى نواجه كارثة صحية وإنسانية كارثة صحية وإنسانية كارثة صحية وإنسانية في غزة كارثة صحية وزيرة الصحة الفلسطينية وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

مواد متعلقة

التحول الرقمى بالمستشفيات الجامعية: الذكاء الاصطناعى يستطيع الكشف عن الإصابة بالأورام السرطانية

الهلال الأحمر الفلسطينى: الأمراض والأوبئة تنتشر جنوب القطاع نظرًا لنقص الخدمات

الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تواصل حتى اللحظة استهداف مستشفى الأمل بالقطاع

الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر

الرئيس السيسى يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

الخميس.. الشاعر إبراهيم داود ضيف برنامج "أطياف" مع الدكتورة صفاء النجار

«تكريمات وورش للأطفال».. كواليس اليوم الأخير بمعرض الكتاب في دورته الـ 55

الاحتلال ينسف مبانى سكنية بمحيط المستشفى الأوروبى فى خان يونس

الأكثر قراءة

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

مصر تعزى الإمارات والبحرين فى ضحايا الهجوم الإرهابى فى الصومال

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

غياب نجوم الكرة.. تشييع جنازة شقيق سيد معوض بالفيوم

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

صلاة الجنازة على شقيق سيد معوض بمسجد قايتباى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح