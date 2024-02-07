الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخميس.. الشاعر إبراهيم داود ضيف برنامج "أطياف" مع الدكتورة صفاء النجار

الشاعر إبراهيم داود
الشاعر إبراهيم داود

يحل الشاعر إبراهيم داوود، ضيف الدكتورة صفاء النجار، في حلقة جديدة من برنامج "أطياف" المذاع على شاشة الحياة، وذلك غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وقالت الدكتورة صفاء النجار خلال برومو الحلقة، "سأخذ البشرية من يدها هذا المساء لأحكي لها عن رحلتنا الأخيرة".

مسيرته الأدبية والصحفية

ويتحدث إبراهيم داوود شاعر التفاصيل الصغيرة، عن مسيرته الأدبية والصحفية، قائلًا: "تكويني تكوين شخص بسيط مش جاي من مرجعيات معرفية عنيفة، وتابع خلال البرومو "لم أخطط في حياتي لشيء".

وضع الصحافة الثقافية في مصر

وأجاب داوود، عن هل مازالت الصحافة الثقافية قادرة على إتمام مهامها، قائلًا: "أنا بحب الناس يعبروا عن نفسهم بالطريقة اللي تعجبهم، وأنا أكون إشارة المرور التي توسع لهم، كما تحدث شاعر التفاصيل الصغيرة، عن وضع الصحافة الثقافية في مصر.

الدكتورة صفاء النجار صفاء النجار اطياف برنامج أطياف الشاعر إبراهيم داود تجربة الشاعر إبراهيم داود

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