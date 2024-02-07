الأربعاء 07 فبراير 2024
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توك شو

آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني وأبرز القضايا المقرر طرحها للمناقشة

النائب محمد عزمي
النائب محمد عزمي

كشف النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني وأبرز القضايا المقرر طرحها للمناقشة، قائلًا: إن الحوار الوطني أوجد مساحات مشتركة مهمة.

وأوضح عزمي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، اليوم، أن أداء الدولة المصرية خلال هذه الفترة واقتراح هذه الحوار الوطني سواء في المرحلة الأولى أو عودته في المرحلة الثانية يؤكد الإرادة الحقيقية لدي الرئيس وكافة أجهزة الدولة للتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة وأهمها المحور الاقتصادي.

عودة جلسات الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، أن عودة جلسات الحوار الوطني، والتركيز على المحور الاقتصادي يأتي تزامنًا مع أزمات الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار، والتي تسمح بمشاركة الجميع في هذا الحوار، منوهًا بأن المرحلة الأولى للحوار شهدت زخم شديد ومشاركة من جميع فئات الشعب المصري وهذا انعكس على مخرجات الحوار.

وأوضح  أن الخطوة الأولى للمرحلة الثانية بدأت وهي إعلان الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء تلقي الطلبات والمقترحات منذ بداية فبراير الجارية ولمدة أسبوعين، عبر الوسائل الإلكترونية والتطبيقات المختلفة.

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