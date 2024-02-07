الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: استهداف 7 جنود إسرائيليين يتحصنون بشقة سكنية غرب خان يونس

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف 7 جنود إسرائيليين كانوا يتحصنون في شقة سكنية قرب مدرسة غرب خان يونس، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان 

وحسب آخر تحديث من قبل وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27،585 مواطن معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب 66،978 آخرون، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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