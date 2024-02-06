التنمية المحلية: تشغيل 183 مجمعًا للخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى "حياة كريمة"

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تسليم وتشغيل 183 مجمعًا للخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أصل 332 مجمعًا جار تأسيسها.

وأضاف قاسم، عبر مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، اليوم، أن هذه المجمعات تهدف لخدمة مواطني قرى حياة كريمة، لافتًا إلى أن هذه المجمعات تقوم بتقديم كل الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية داخل مختلف القرى والمراكز.

المجمعات التي تقدمها حياة كريمة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن المجعمات التي تقدمها حياة كريمة تقدم أيضًا خدمات التوثيق والبريد وخدمات التضامن الاجتماعي والتموين وغيرها من الخدمات الأخرى، موضحًا أن هذه المجمعات توفر عناء الذهاب إلى عاصمة المدينة أو المحافظة للحصول على هذه الخدمات.