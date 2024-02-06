الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة توضح سبب المشاحنات بقاعة البرلمان اللبناني بشأن مشروع قانون موازنة العام الجاري

الدكتورة زينة منصور،
الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي

تحدثت الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي من بيروت، عن سر الخلافات والمشاحنات في قاعة البرلمان اللبناني بشأن مشروع قانون موازنة العام الجاري، قائلة: هناك مجموعة من الخلافات المتصلة بسلة الإصلاح المرتبط بالإنقاذ المالي والنقدي، وخطة التعافي الاقتصادي، تحديدًا شريحة أصحاب الدخل المحدود.

وأضافت منصور، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن موازنة العام الجاري بها سلة من الإشكالات، حيث أنها لم تكن موازنة إصلاحية تراعي أن لبنان على وشك الإفلاس، وفي عين عاصفة الإنهيار الاقتصادي والمالي والنقدي.

الموازنة تدخل حيز التنفيذ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء

وأوضحت الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي من بيروت، أن الموازنة تدخل حيز التنفيذ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عليها بصفته رئيسًا للحكومة، وتوقيعه عليها بصفته رئيس لمجلس الوزراء الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي في البلاد.

وأشارت إلى أن الموازنة طالت الأغنياء بنسبة 20% وأصحاب الشركات الكبرى، كما أقرت ضريبة 10% على أصحاب الشركات والمحتكرين الذين استفادوا من الدعم على المحروقات.

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