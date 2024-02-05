مصدر مصري ينفي لـ"القاهرة الإخبارية": نقل معبر رفح ليصبح كرم أبو سالم البديل

أكدت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها عن مصدر مصري مسئول في تصريحاته لها، نفى فيها تقارير إعلامية إسرائيلية عن خطة تدرسها تل أبيب لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بمنطقة كرم أبوسالم على الحدود المصرية الإسرائيلية.

كما نفى المصدر أي تقارير إعلامية إسرائيلية عن مباحثات بين مصر وأمريكا وإسرائيل لنقل معبر رفح في مثلث الحدود ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل.

وأكد المصدر أن ماتردد عن استهداف إسرائيل لشاحنة مساعدات مصرية بشمال غزة غير صحيح ويوضح أن الشاحنة تابعة لوكالة الأونروا.