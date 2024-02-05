الخارجية الأمريكية: معبر رفح قناة مهمة لتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها نقلًا عن الخارجية الأمريكية، أن معبر رفح قناة مهمة لتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وصرح مدير شئون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" في قطاع غزة، توماس وايت، باستهدف شاحنة مساعدات إنسانية بنيران الجيش الإسرائيلي في أثناء انتقالها إلى شمالي غزة.

استهداف شاحنة مساعدات تابعة للأونروا بنيران البحرية الإسرائيلية

وقال في منشور عبر منصة "إكس": "هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة للضرب بنيران البحرية الإسرائيلية، ولحسن الحظ لم يصب أحد".