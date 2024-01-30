"النيل للأخبار": 158 شاحنة عبرت معبر رفح لمعبر كرم أبوسالم و55 للعوجة

قال أحمد سعدالدين، مراسل قناة "النيل للأخبار" من العريش، إننا الآن بين مشهدين الأول الذي الحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة، والثاني هو التضييق على المنظمات الإغاثية، والتي يأتي على رأسها منظمة «الأونروا».

جهود وسعي من السلطات المصرية لإنفاذ أكبر قدر ممكن من المساعات الإنسانية

وأضاف سعد الدين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة «النيل للأخبار»: أن المشهد هنا من معبر رفح، هو جهود وسعي من السلطات المصرية لإنفاذ أكبر قدر ممكن من المساعات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكد، أنه تم إدخال حوالي 158 شاحنة خلال معبر رفح اليوم، في اتجاه معبر كرم أبوسالم للتفتيش من خلال المنفذ الخاضع للسطات الإسرائيلية، وأيضًا 55 شاحنة من منفذ العوجة، مشيرًا إلى أن شاحنات المساعدات تتراس عبر معبر رفح في انتظار الدخول كقوافل للغزة.