السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف بدأت حركة التحرير الفلسطينية "فتح" بقيادة ياسر عرفات؟.. عادل حمودة يُجيب

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه في يناير عام  1964 جرى عقد القمة العربية الثالثة في الإسكندرية، وتضمن البيان الختامي لها عدة قرارات أهمها اعتبار إسرائيل خطرا أساسيا يجب دفعه سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج “واجه الحقيقة” المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيان الختامي آنذاك تضمن إنشاء قيادة عربية موحدة لجيوش عربية في كنف الجامعة العربية، وإقامة قواعد سليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني لتمكينه من تحرير أرضه وتقرير مصيره.

وأوضح أنه تم تكوين منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أسسها في البداية أحمد شقير الذي تخرج من معهد الحقوق بالقدس، وأسس حزب الاستقلال وشارك في الثورة الفلسطينية التي اشتعلت عام 1936 واستمرت 3 سنوات، واختارته سوريا عضوًا في بعثتها لدى الأمم المتحدة، كما مثّل فلسطين في الجامعة العربية، لكنه لم ينل تأييد الشباب الفلسطينيين الراغب في المقاومة المسلحة.

وتابع: “في الكويت اتفق مجموعة من الشباب الفلسطيني على إنشاء حركة تحرير فلسطين، وكان ذلك في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، وتكونت المجموعة من ياسر عرفات الذي كان يعمل مهندسًا في مكتب مقاولات، وصلاح خلف وكان يعمل مدرس رياضيات، وخالد الحسن وكان وكيل توزيع أدوات كهربائية، وخليل الوزير كان مهندسًا، وفاروق قدّومي وكان مدرس رياضيات”.

وأكد أنه لو اختصرنا حركة تحرير فلسطين في الحروف الأولى من كلماتها الثلاث فستكون “حتف”، مشيرًا إلى أنهم رأوا الكلمة ليست مناسبة فتم قلب الحروف لتكون “فتح”.

 

القاهرة الإخبارية القمة العربية الثالثة إسرائيل خطر أساسي الشعب الفلسطيني جيوش عربية الجامعة العربية منظمة التحرير الفلسطينية أحمد شقير الثورة الفلسطينية المقاومة المسلحة حركة تحرير فلسطين ياسر عرفات صلاح خلف خالد الحسن خليل الوزير فاروق قد ومي فتح

مواد متعلقة

باحث سياسى: تحضير عريضة فى الولايات المتحدة للتخلص من "نتنياهو"

أستاذ علوم سياسية: الخلافات بين تل أبيب وواشنطن "سطحية وليست جوهرية"

"لا بديل عن النصر".. نتنياهو: مصممون على تحقيق كل أهداف الحرب بغزة

الاحتلال يجرى تدريبًا عسكريًا بالذخيرة الحية لزيادة الجهوزية بالحدود الشمالية

فصائل فلسطينية: على حكومة نتنياهو توقع خبر مقتل كل المحتجزين إذا استمرت الحرب

خبير شئون إسرائيلية: الاحتلال يسعى لفرض حصار اقتصادى على الشعب الفلسطينى

باحث سياسى: "الأونروا" شاهد عيان على النكبة الفلسطينية (فيديو)

القاهرة الإخبارية: بريطانيا تقترح خطة لإنهاء الحرب فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

روشتة «التحرر» من سيطرة «الأخضر»: تعميق التصنيع المحلى.. وتوحيد سعر الصرف

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟