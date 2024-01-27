خبير شئون إسرائيلية: الاحتلال يسعى لفرض حصار اقتصادى على الشعب الفلسطينى

أكد أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فرض حصار اقتصادي على الشعب الفلسطيني من خلال إغلاق كل القرى والبلدات والمدن والحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنوات.

وأضاف شديد، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" المدعومة من قبل الأمم المتحدة، وتعني بدعم اللاجئين الفلسطينيين وتعمل منذ عقود على هذا الأمر، من المؤسف في الأمر أن تنصاع بعض الدول وتتقبل بعض الدول مثل فنلندا وإيطاليا الرواية الإسرائيلية وتذهب لاتخاذ إجراء بوقف الدعم عن العشب الفلسطيني.

وأوضح، أنه عندما قصفت بلدة قانا والمدرسة التي تتبع للأمم المتحدة وارتكبت مجزرة في 16 أبريل عام 1996 وراح ضحيتها أكثر من 120 شهيدًا في مدرسة تابعة للأونروا بكل أسف لم نسمع وقتها تلك الأصوات التي تذهب بعيدًا ناحية الرواية الإسرائيلية.