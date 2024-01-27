القاهرة الإخبارية: خطة جديدة فى الاتحاد الأوروبى للحد من الهجرة غير الشرعية

كشف خالد أبو بكر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من فيينا، تفاصيل التحركات الأوروبية للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى “مراكز لجوء” في بلدان ثالثة خارج الاتحاد.

وأضاف أبو بكر، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشار كارل نيهامر مستشار النمسا أعلن تفاصيل خطة حزب الشعب الحاكم حتى 2030 للاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية إلى بلاده، وفي هذا الخصوص أعلن أن حزبه يعتزم عدم منح المساعدات الاجتماعية إلى المقيمين في النمسا حتى بعد مرور خمس سنوات.

وأوضح أن مستشار النمسا أشار إلى اعتزامه الحصول على المقتنيات الثمينة من طالبي اللجوء عند دخوله البلاد لأول مرة، حتى يتم تمويل المصاريف وتمويل إقامة اللاجئين، حتى يتم تحديد إذا كانوا سيحصلون على اللجوء من عدمه.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع لإنشاء معسكرات لنقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكز لجوء في بلدان ثالثة خارج الاتحاد، كما ذكر كارل نيهامر أن بلاده سوف تعمل على استقبال العمالة الماهرة التي تحتاجها.