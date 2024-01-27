السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الفلسطينية: هجوم إسرائيل على "الأونروا" هدفه تصفية قضية اللاجئين

الأونروا
الأونروا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، هدفه تصفية قضية اللاجئين؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

قصف ملجأ تابع للأمم المتحدة

كانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء الماضي، عن أن الدبابات الإسرائيلية قصفت مجمعًا ضخمًا تابعًا للأمم المتحدة في غزة يؤوي نازحين فلسطينيين، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، لكن إسرائيل نفت مسئولية قواتها وأشارت إلى أن حماس ربما تكون هى التي شنت القصف.

وأثار الهجوم، الذي قالت الأمم المتحدة إنه استهدف مركزًا للتدريب المهني يأوي 30 ألف نازح في خان يونس، المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة، إدانة صريحة نادرة من الولايات المتحدة.

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمس ماكجولدريك: "سقطت أعداد كبيرة من الضحايا، واشتعلت النيران في بعض المباني، وهناك تقارير عن سقوط قتلى، ويحاول العديد من الأشخاص الفرار من مكان الحادث، لكنهم غير قادرين على القيام بذلك".

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القاهرة الإخبارية الهجوم الاسرائيلي أونروا اللاجئين قضية اللاجئين تصفية

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