السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مكافحة الإدمان": أطلقنا قافلة توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن المخدرات

مدحت وهبة
مدحت وهبة

قال مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ الصندوق يعمل مع المؤسسات المعنية والوزرات وكافة الجهات بهدف مكافحة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأضاف وهبة، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة "TEN"، أنه في إطار احتفالات عيد الشرطة الـ72 كان هناك تنسيق بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، وكان هذا على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا أن إدارة مكافحة المخدرات لها شغل كبير وفي غاية الأهمية، وهي مكافحة تعاطي المواد المخدرة والحد من الاتجار.

وأوضح، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يعمل على أكثر من محور أبرزهم المحور التوعوي، حيث تم إطلاق قافلة توعوية خلال احتفالات أعياد الشرطة، وبدأت من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتجوب الأندية الجماهرية الكبرى، ونفذت أنشطة توعوية لزوار الأندية سواء توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

وأشار المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه تم تنفيذ أنشطة توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن المخدرات وتصحيح المعتقدقات الخاطئة أيضًا. 

 

مكافحة وعلاج الإدمان صباح الورد ten عيد الشرطة قافلة توعوية

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