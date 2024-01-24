الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بفيلم العودة.. "الداخلية" تحتفل بعيد الشرطة وتوثق بطولاتها بحضور الرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

في إطار احتفال وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة الـ72، قامت بإطلاق فيلم وثائقي بعنوان "العودة"، والذي يظهر تضحيات الشرطة للحفاظ على أمن واستقرار مصر بعد أحداث ثورة يناير 2011، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الفيلم أن يوم 28 يناير استغلت جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مخططها الذي رسمت له منذ سنوات، واكتمل يوم 29 يناير مخطط في انتظار اللحظة المناسبة للتنفيذ وساعدهم على ذلك تهالك بعض السجون والذي مكنهم من تنفيذ مخططهم.

هروب 23 ألف مسجون

وتابع، أنه تمكن نحو 23 ألف مسجون من الهروب خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذى مثل كارثة كانت أكبر من الاستيعاب، فانتشر الإرهاب وجرائم السرقة بالإكراه والقتل والخطف، والتى سجلت أرقامًا قياسية خلال ساعات من الهروب.

واعتبر "الوثائقي" أن بحيرة المنزلة تجمع بها أكثر التشكيلات الإجرامية خطورة، وتمكن رجال الشرطة من السيطرة على المنطقة رغم الظروف الطبيعية والمانع المائي الصعب.

وزارة الداخلية العودة تضحيات الشرطة استقرار مصر الإخوان الإرهابية

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