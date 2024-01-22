أغنية "العهد" في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 72

بثت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أغنية بعنوان "العهد" بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة رقم 72، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الشهيرة سنة 1952.

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا حدد خلاله موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على موعد إجازة 25 يناير 2024 وعيد الشرطة، تعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.