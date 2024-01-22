الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. بث مباشر

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

يقدم موقع "الدستور"، اليوم بثًا مباشرًا لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.

ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25،105 شهيد، و62،681 مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.

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