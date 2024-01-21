الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وجه رسالة لإثيوبيا.. السيسي: التعاون والتنمية بين الدول أفضل من أي شيء آخر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثت مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن أنّنا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض الاتفاق.

  نؤكد رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها

 وتابع الرئيسي السيسي، ومن ثم نؤكد رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أنّ هذا الموضوع أحد النقاط التي تم مناقشتها مع الرئيس الصومالي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر.

 رسالة إلى إثيوبيا

وتابع: رسالتي إلى إثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها، لن يوافق أحد على ذلك.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الصومال إثيوبيا لرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود

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