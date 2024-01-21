القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تحلّق فى كل أجواء قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن ما يجري على الأرض هو استمرار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية بالتحليق في كل أجواء القطاع من شماله لجنوبه، ومن شرقه لغربه.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الطائرات تقوم بالإغارة على كل ما هو فلسطيني في هذا القطاع، حيث شنت الطائرات الحربية غارة استهدفت محافظة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، والتي تقول إسرائيل إنها منطقة آمنة، لكن ما يجري على الأرض يقول إنها لا زالت مستهدفة.

المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها بشكل عشوائى

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى أن المدفعية الإسرائيلية تقوم بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الشرقية لمحافظة رفح، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين الذين نقلوا إلى مستشفى أبويوسف النجار لتلقي العلاج.

وأوضح أن محافظة خان يونس ما زالت تتعرض لقصف من الطائرات الحربية، حيث دوت انفجارات هائلة ناجمة عن استهداف عدد من المنازل، خاصة في حي المنارة بالمنطقة الجنوبية لخان يونس.