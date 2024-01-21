"مستمرة حتى نهاية الأسبوع".. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية ونشاط الرياح

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفارق بين درجات الحرارة نهارا وليلا يتجاوز الـ15 درجة مئوية ببعض المحافظات، موضحة أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على بعض الأماكن من أقصى السواحل الشمالية الغربية ومطروح والسلوم.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يوجد نشاط للرياح على السواحل الشمالية للبلاد، وتتجاوز سرعات الرياح الـ40 كم في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة في السواحل الشمالية الغربية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، محذرة من الانخداع بالطقس الدافئ، لأن درجات الحرارة تنخفض من الغد.

نشاط الرياح يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية

وتابعت: تختلف مصادر الكتل الهوائية وتعود الأجواء الشتوية من الغد، حيث تنخفض درجات الحرارة 6 درجات، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح الذي يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج لـ3.5 متر، مع فرص لسقوط الأمطار المتفاوتة الشدة، والتي تصل للقاهرة الكبرى الثلاثاء والأربعاء، وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.