الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عميد كلية الصيدلة بالأزهر: سم العناكب يساهم فى علاج أمراض القلب (فيديو)

سم العناكب
سم العناكب

كشفت الدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، عن تفاصيل إمكانية استخدام سم عناكب الشبكة القمعية الأسترالية في إنقاذ حياة البشر، قائلة إن العناكب مجموعات كثيرة، على الأقل 30 فصيلة تفرز سمومًا، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل على علاج من السم.

أدوية مشهورة لعلاج الضغط العالي من سموم الثعابين

وأضافت عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن ثمة أدوية مشهورة لعلاج الضغط العالي من سموم الثعابين، وبعض الأدوية لعلاج الأمراض المناعية من سم العقارب، والعنكبوت لم يذكر في القرآن صدفة بوجود سورة باسمه، ولكن كي نتدبر فيه، وبالفعل، من خلال التدبر تم اكتشاف أن سم العناكب يتكون من مواد معقدة وعندما تم فصلها وتحليلها اكتشفنا أن مشتقاتها تعالج أمراض القلب وتمنع السكتة القلبية.

مشكلة السكتة القلبية تكمن في ضيق الوقت المتاح للمعالج

ونوهت عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، بأن مشكلة السكتة القلبية تكمن في ضيق الوقت المتاح للمعالج بإنقاذ المريض، وبالفعل فإن السم لديه النفاذية في الوصول إلى عضلة القلب ووقف الإشارات التي تصل للقلب نتيجة قلة الأكسجين وزيادة حموضة الدم. 

وأوضحت عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، أن الدواء المصنوع من السم يقف كالعسكري بين خلايا القلب والوسط الحامضي الذي يتكون نتيجة نقص الأكسجين ما يمنح الفرصة للطبيب بالتدخل، وهناك توصيات بأن يوجد هذا السم في صورة علاج مع المسعفين في سيارات الإسعاف لتسريع إنقاذ المرضى.

سم العناكب أمراض القلب علاج أمراض القلب الدكتورة أماني الشريف عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر كلية الصيدلة

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى الليل (فيديو)

مدبولى: طفرة كبيرة فى حصول الشباب على وظائف شديدة التميز بشركات عالمية

تفاصيل دعوة مصر لحركة عدم الانحياز للتمسك بمواقفها التاريخية (فيديو)

الخوف من الانقراض.. دوافع التصويت فى الانتخابات الأوروبية (فيديو)

رئيس "الدستورية العليا": المحكمة أرست 20 مبدأ أبرزها الفصل بين السلطات

المستشار بولس فهمى: المحكمة الدستورية تتخذ الدستور نبراسًا لأحكامها

"دُمر بشكل كامل".. آخر مستجدات استهداف إسرائيل لمبنى سكنى فى دمشق (فيديو)

الهباش: إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها.. وإذا دخلت حربًا بمفردها ستُهزم

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

صحيفة أمريكية: "حماس" لا تزال تمتلك ذخائر تكفى لضرب إسرائيل عدة أشهر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تشغيل الشريحة الإلكترونية الجديدة esim فى هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء

اليوم الـ107 من العدوان على غزة: شهداء وجرحى وتدمير مربعات سكنية