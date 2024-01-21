عميد كلية الصيدلة بالأزهر: سم العناكب يساهم فى علاج أمراض القلب (فيديو)

كشفت الدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، عن تفاصيل إمكانية استخدام سم عناكب الشبكة القمعية الأسترالية في إنقاذ حياة البشر، قائلة إن العناكب مجموعات كثيرة، على الأقل 30 فصيلة تفرز سمومًا، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل على علاج من السم.

أدوية مشهورة لعلاج الضغط العالي من سموم الثعابين

وأضافت عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن ثمة أدوية مشهورة لعلاج الضغط العالي من سموم الثعابين، وبعض الأدوية لعلاج الأمراض المناعية من سم العقارب، والعنكبوت لم يذكر في القرآن صدفة بوجود سورة باسمه، ولكن كي نتدبر فيه، وبالفعل، من خلال التدبر تم اكتشاف أن سم العناكب يتكون من مواد معقدة وعندما تم فصلها وتحليلها اكتشفنا أن مشتقاتها تعالج أمراض القلب وتمنع السكتة القلبية.

مشكلة السكتة القلبية تكمن في ضيق الوقت المتاح للمعالج

ونوهت عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، بأن مشكلة السكتة القلبية تكمن في ضيق الوقت المتاح للمعالج بإنقاذ المريض، وبالفعل فإن السم لديه النفاذية في الوصول إلى عضلة القلب ووقف الإشارات التي تصل للقلب نتيجة قلة الأكسجين وزيادة حموضة الدم.

وأوضحت عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، أن الدواء المصنوع من السم يقف كالعسكري بين خلايا القلب والوسط الحامضي الذي يتكون نتيجة نقص الأكسجين ما يمنح الفرصة للطبيب بالتدخل، وهناك توصيات بأن يوجد هذا السم في صورة علاج مع المسعفين في سيارات الإسعاف لتسريع إنقاذ المرضى.