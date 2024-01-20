السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخوف من الانقراض.. دوافع التصويت فى الانتخابات الأوروبية (فيديو)

الانتخابات الأوروبية
الانتخابات الأوروبية

كشف خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا، عن تفاصيل الانتخابات الأوروبية، مشيرًا إلى أن الخوف من الانقراض والتغيرات المناخية هما أحد دوافع التصويت في الانتخابات.

وأضاف "أبو بكر" خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك معسكرين كبيرين للتصويت، هما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأوروبي، وكذلك الناخبون المنتمون للحزب، وهؤلاء مخاوف الانقراض بالنسبة لهم متعلقة بالتغيرات المناخية التي يعملون جاهدين على تطبيق الصفقة الأوروبية الخضراء، التي من خلالها ستصل أوروبا إلى ما يعرف بالحياد المناخي بحلول 2050.

المخاوف من أزمة الانقراض متعلقة بالمهاجرين

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا، أن الناحية الأخرى متمثلة في اليمين الشعبوي الذي لا يعترف بأزمة المناخ، ولا مخاوفه من أزمة الانقراض متعلقة بالمهاجرين، وإغراق أوروبا المهاجرين الذين ينتمون لعرقيات وجنسيات مختلفة، وبالتالي يكون الخوف هنا من انقراض الهوية الأوروبية من خلال ذلك التنوع والتعدد في الثقافات.

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