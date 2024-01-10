رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يضع خطة اختيار حكومته

اختار رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جابرييل أتال، اليوم الأربعاء، فريقه الوزاري بعد اختياره من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون ليصبح أصغر رئيس حكومة فرنسي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيتطلع أتال (34 عاما) مع ماكرون لاختيار حكومة ذات وزن كبير يمكنها مواجهة اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان في الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في يونيو وما بعدها، فضلا عن تبديد أي شكوك في أنه لا يزال أصغر من أن يتولى المنصب.

من هو ماكرون أتال؟

عين ماكرون أتال، وهو أيضًا أول رئيس وزراء مثلي الجنس بشكل علني في فرنسا، الثلاثاء بدلًا من إليزابيث بورن، سعيًا لاستعادة ما وصفه رئيس الدولة بـ "روح" صعود الرئيس إلى السلطة عام 2017 عندما كان هو نفسه يبلغ من العمر 39 عامًا فقط.

ولم يكن تعيين أتال سلسا، حيث أفادت التقارير أن ماكرون اضطر إلى التغلب على اعتراضات بعض وزراء الحكومة وكذلك وسطاء السلطة الرئيسيين خارج مجلس الوزراء، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب ورئيس الأركان الرئاسية أليكسيس كوهلر.

وقالت صحيفة لوموند اليومية إن ترشيح أتال "مثير للجدل". وحملت صحيفة "ليبراسيون" ذات الميول اليسارية عنوان "ماكرون رئيسا للوزراء"، معتبرة أن أتال لن يترك مجالا للمناورة من قبل معلمه.

وأشاد أتال بتعيينه باعتباره رمزا لـ"الجرأة" حيث تولى منصبه خلفا لبورن خلال مراسم رسمية في مقر إقامة رئيس الوزراء في ماتينيون في باريس الثلاثاء.

وقال: "فرنسا لن تكون مرادفة للتراجع أبدا، فرنسا ستكون مرادفا للتحول، فرنسا ستكون مرادفا للجرأة".

موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة غير معلوم

وبعد أول لقاء رسمي لزيارة ضحايا الفيضانات في شمال فرنسا، عاد أتال إلى باريس لتناول العشاء مع ماكرون لمناقشة الحكومة الجديدة. ولا يزال من غير الواضح متى سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة، حسب فرانس برس.

وقالت مصادر مقربة من وزير الداخلية جيرالد دارمانين لوكالة الصحافة الفرنسية: إن الرجل القوي البالغ من العمر 41 عاما تلقى تأكيدات من ماكرون بأنه سيبقى في منصبه.

وكان دارمانين، وهو شاب آخر بارز، قد تلقى أكبر انتكاسة سياسية في حياته المهنية في ديسمبر عندما تم رفض مشروع قانون الهجرة في البداية في البرلمان.

كان مستقبل وزير المالية والاقتصاد برونو لومير، الوزير الأول الوحيد الذي تولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون في عام 2017، أكثر غموضا حيث تساءلت بعض المصادر عما إذا كان حريصا على العمل تحت قيادة رجل كان في السابق وزيرا صغيرا في بلده.

وكانت هناك أيضًا علامة استفهام حول منصب وزير الخارجية، الذي تشغله حاليًا السفيرة السابقة لدى المملكة المتحدة كاثرين كولونا، في حين شوهد أيضًا وزير النقل كليمنت بون، الذي كان في منصب سابق كوزير لأوروبا وكان شخصية رئيسية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد أوضح بون وغيره من الشخصيات ذات الميول اليسارية في الحكومة الوسطية استيائهم من النص النهائي لمشروع قانون الهجرة عندما تم إقراره في نهاية المطاف، مما أثار غضب ماكرون.

وسيحتاج أتال أيضًا إلى إيجاد بديل لمنصبه القديم كوزير للتعليم، وهو أحد المناصب الرئيسية في الحكومة التي شغلها لمدة أقل من نصف عام.

وبموجب النظام الفرنسي، يضع الرئيس السياسات العامة بينما يكون رئيس الوزراء مسؤولًا عن الإدارة اليومية ويمكنه في كثير من الأحيان دفع الثمن في حالة حدوث اضطرابات.

وأتال هو رئيس الوزراء الرابع بعد أقل من سبع سنوات من إدارة ماكرون.

ويرى المعلقون أن التعديل الوزاري ضروري لإعادة إطلاق رئاسة ماكرون الوسطية خلال سنواتها الثلاث الأخيرة ومنعه من أن يصبح زعيمًا لما وصفوه "بطّة عرجاء" بعد أن خسر حزبه أغلبيته العامة في الانتخابات التشريعية عام 2022.

ومع عدم قدرة ماكرون على الترشح مرة أخرى في عام 2027، أعرب الوزراء علنًا عن مخاوفهم من أن لوبان لديها أفضل فرصة لها حتى الآن للفوز بالرئاسة.

وسيتنافس أتال قبل الانتخابات الأوروبية مع نجم صاعد آخر في السياسة الفرنسية، وهو الأصغر سنا جوردان بارديلا (28 عاما)، الذي يشغل الآن منصب زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تتزعمه لوبان.