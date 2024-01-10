الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

"النقد الدولى" يتوقع تحسن الأداء الاقتصادى لـ10 دول إفريقية جنوب الصحراء

النقد الدولى
النقد الدولى

يتوقع صندوق النقد الدولي، تحسن الأداء الاقتصادي لعشر دول إفريقية (جنوب الصحراء) للعام 2024، وأن 6 من تلك الدول ستحصد أفضل أداء اقتصادي نموًا على مستوى العالم.


وتشمل تلك الدول الإفريقية كلا من: ساحل العاج، وإثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنجولا، ونيجيريا، وغانا، وجنوب إفريقيا.

 

وتفيد التقارير الاقتصادية، بأنه خلال عام 2023، واجهت فيه قارة إفريقيا عددًا من التحديات الاقتصادية التي أثرت على معدلات التنمية ما أنعكس على أسعار السلع الأساسية العالمية، والأحداث السياسية، وتغيرات العرض والطلب، والشكوك الاقتصادية، ما عرض مجموعة من البلدان عرضة للصدمات الخارجية.

 

كما أشارت التقارير، إلى تأثير انخفاض قيمة العملات الإفريقية مقابل الدولار الأمريكي على الموازين التجارية ومعدلات التضخم، فضلًا عن أعباء الديون الثقيلة، التي أدت إلى التخلف عن السداد في دول مثل غانا وزامبيا وإثيوبيا.

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