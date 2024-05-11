السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يصطدم ببلدية المحلة فى البروفة الأخيرة قبل نهائى إفريقيا

الأهلي
الأهلي

يحل الفريق الأول بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز على استاد المحلة.

الأهلي يواجه بلدية المحلة في دوري نايل

وتعد مباراة الفريقين هي البروفة الأخيرة لفريق الأهلي قبل السفر لتونس لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 18 مايو الجاري، وأيضًا لاستمرار انتصارات الفريق للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلي.

ويدخل فريق الأهلي اللقاء في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق، ويفقد عددًا من نجومه فى مباراة اليوم، حيث تأكد غياب محمد عبدالمنعم لتراكم البطاقات، وكذلك أحمد عبدالقادر وعمرو السولية للإصابة.

في المقابل، يحتل نادي بلدية المحلة، بقيادة أحمد عبدالرءوف، المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من 20 مباراة للفريق في الدوري حتى الآن، حقق الفوز فى 5 مباريات وخسر 11 لقاء وتعادل فى 4.

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وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة بلدية المحلة، حذر خلالها من انتفاضة المنافس على ملعبه خاصة بعد سلسلة الهزائم الأخيرة.

وطلب كولر من لاعبي الدفاع ضرورة الرقابة على حسام أشرف هداف الفريق، والذي ينافس على لقب هدف الدوري، ما يعني الحذر في مراقبته.

وشدد المدير الفني على "ضرورة التركيز في لقاء بلدية المحلة وعدم الانشغال بالنهائي الإفريقي، خاصة أن المباراة أمامها بعض الوقت نستعد خلالها بشكل جيد".

وطالب كولر اللاعبين بالحفاظ على أنفسهم في ظل الضغوط التي يعاني منها الفريق في الآونة الأخيرة، لا سيما أنه ليس من السهل على أى لاعب أن يخوض مباريات كل 48 ساعة ويحقق الفوز، ولكن سمة الفريق البطل البحث عن الانتصارات دائمًا.

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