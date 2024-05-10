استبعاد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد 11 لاعبًا قبل مواجهة بلدية المحلة في الجولة 22 من بطولة الدوري.

ويحل الأهلي ضيفًا على بلدية المحلة في المباراة التي ستقام غدًا السبت في السابعة مساء ضمن بطولة الدوري.

وغاب عن القائمة 11 لاعبًا وهم:

وسام أبوعلي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وخالد عبدالفتاح وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وحمزة علاء، لأسباب فنية.

إضافة إلى قيام المدرب السويسري باستبعاد المصابين وهم عمرو السولية وأحمد عبدالقادر، فيما يغيب عبدالمنعم للإيقاف أيضا.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون فقرة إحماء وجزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وأدى الخماسي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أحمد عبد القادر، تنفيذ مرحلة التأهيل بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج، الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

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قائمة الأهلي لمباراة بلدية المحلة غدًا

وضمت قائمة الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود متولي، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، إمام عاشور، كريم فؤاد، بيرسي تاو

الهجوم: أنتوني موديست، محمود عبدالمنعم كهربا.