عودة ياسر إبراهيم بعد غياب شهرين ونصف.. قائمة الأهلى لمواجهة بلدية المحلة فى الدورى

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة عودة ياسر إبراهيم بعد غيابه لمدة شهرين ونصف الشهر، بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة ميدياما الغاني التي أقيمت يوم 23 فبراير الماضي.

كما عاد بيرسي تاو وعلي معلول بعد غيابهما عن مباراة الاتحاد السكندري.

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قائمة الأهلي لمباراة بلدية المحلة

وضمت قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود متولي، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، إمام عاشور، كريم فؤاد، بيرسي تاو

خط الهجوم: أنتوني موديست، محمود عبدالمنعم كهربا.

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بلدية المحلة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون فقرة إحماء وجزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وأدى الخماسي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أحمد عبدالقادر، تنفيذ مرحلة التأهيل بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج، الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.