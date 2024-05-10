الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بلدية المحلة في دوري نايل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون فقرة إحماء وجزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وأدى الخماسي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أحمد عبد القادر، تنفيذ مرحلة التأهيل بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج، الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

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موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة

يحل الأهلي ضيفًا على بلدية المحلة في المباراة التي ستقام في السابعة مساء غدًا السبت الموافق 11 مايو الجاري على ستاد غزل المحلة، في الجولة 22 من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الأهلي وبلدية المحلة، في ختام الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء غدا السبت 11 مايو الجاري، على ستاد غزل المحلة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

يتواجد الأهلي في المركز السابع بجدول دوري نايل، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة فقط، بواقع 9 انتصارات و3 تعادلات وهزيميتن.



ويمتلك المارد الأحمر، 7 مباريات مؤجلة مع فاركو والداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز، ومودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، من الجولات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.

