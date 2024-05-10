موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة والقنوات الناقلة لها بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، أصبح هو المتصدر الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، لأن المباراة ستكون بمثابة بروفة أخيرة للجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، للوقوف على التشكيل الأمثل والخطة الأفضل في مواجهة الذهاب المرتقبة أمام الترجي التونسي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس يوم 18 مايو.

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة بدوري نايل

يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على نظيره بلدية المحلة، في السابعة مساء غدا السبت 11 مايو الجاري على ستاد غزل المحلة، في ختام الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الأهلي وبلدية المحلة، في ختام الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء غدا السبت 11 مايو الجاري، على ستاد غزل المحلة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

الأهلي يكتسح بلدية المحلة

اكتسح المارد الأحمر نظيره بلدية المحلة، في مواجهة الدور الأول، بخماسية مقابل هدف للبلدية.

أحرز خماسية الأهلي، كلا من وسام أبو علي (هدفين)، وكريم فؤاد ورضا سليم، وأنطوني موديست، بينما سجل هدف بلدية المحلة الوحيد حسام أشرف.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي المركز السابع بجدول دوري نايل، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة فقط، بواقع 9 انتصارات و3 تعادلات وهزيميتن.

ويمتلك المارد الأحمر، 7 مباريات مؤجلة مع فاركو والداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز، ومودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، من الجولات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.