بسبب الدوليين.. الأهلى يطالب اتحاد الكرة بتطبيق تكافؤ الفرص فى كأس مصر

أرسل مسئولو نادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري، خلال الساعات القليلة الماضية بسبب موعد مباراته أمام الألومنيوم المقرر لها 29 مايو الحالى فى دور الــ32 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي تحفظت في الخطاب على خوض مواجهة الألومنيوم بدون لاعبيه الدوليين في الكأس من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة في مباريات كأس مصر.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي أكد في خطابه أنه سوف يغيب عنه 14 لاعبًا ما بين المنتخبين الأول والأوليمبي بخلاف المحترفين الأجانب الذين سينضمون إلى منتخب بلادهم أيضًا.

ومن المنتظر أن ينضم لاعبو الأهلي الدوليون لمعسكر منتخب مصر بعد مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري وذلك استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة أمام بلدية المحلة، ضمن منافسات الدوري العام في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره بلدية المحلة في السابعة مساء غدٍ السبت على استاد غزل المحلة لحساب منافسات الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

الأهلي يهنئ بتروجت وغزل المحلة بالعودة للممتاز

وتقدم محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التهاني إلى ناديي بتروجت وغزل المحلة ومجلسي إدارتهما ومنظومة العمل بالناديين؛ بمناسبة عودة الفريقين للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.. متمنين لهما التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.