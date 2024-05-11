السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. صحوة المقاولون تصطدم برغبة الاتحاد السكندرى فى العودة للانتصارات

المقاولون فاز في
المقاولون فاز في مباراته الأخيرة على زد إف سي

يستضيف المقاولون العرب فريق الاتحاد السكندري في الرابعة عصر اليوم السبت، بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل المقاولون بقيادة معتمد جمال المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع التاسع عشر وحقق المقاولون ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 11 مباراة وسجل 18 هدفا واهتزت شباكه 31 مرة.

المقاولون يسعى للفوز وإنعاش أماله في البقاء

وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام بيراميدز وبلدية المحلة وسموحة عاد المقاولون للانتصارات وفاز في الجولة الماضية على زد إف سي ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 18 وتقليص الفارق مع البنك الأهلي إلى نقطة واحدة وبالتالي إنعاش آماله في البقاء.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 8 انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 28 هدفا.

وجمع الاتحاد السكندري خمس نقاط فقط من أخر خمس مباريات بالفوز على بلدية المحلة  والتعادل مع سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والهزيمة أمام الجونة والأهلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 35 والصعود للمركز الرابع.

أزمة في الاتحاد السكندري لغياب مابولولو وبواتينج

ويعاني طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري من أزمة تتمثل في غياب ثنائي الهجوم كريستوفاو مابولولو وبنجامين بواتينج وقام بتجهيز رجل عمران وأحمد عيد وبيكالي أوبامي للدفع بهم في الخط الهجومي.

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح ومصطفى إبراهيم وإسلام أبو سليمة وكريم الديب وشريف رضا ومحمود شبانة وسيف تقا وخالد الغندور ومورو ساليفو وعمرطارق الوحش وناصر ناصر وعمرو صالح وعبد الغني محمد وأحمد عادل ميسي وأحمد عيد وبيكالي أوبامي ورجب عمران والحبيب حسن وخالد سطوحي.

وشهدت القائمة غياب الأنجولي كريستوفاو مابولولو لطرده في المباراة الأخيرة أمام الاهلي والغاني بنجامين بواتينج لحصوله على ثلاثة انذارات.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده سامي هلهل وعماد العقاد ومعهم مصطفى الشهدي حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمد عباس قابيل مساعد حكم فيديو.

دوري نايل المقاولون الاتحاد السكندرى معتمد جمال طارق العشري

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