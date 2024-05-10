سيراميكا كليوباترا يواصل انتصاراته في دوري نايل ويهزم طلائع الجيش 2-1

حقق سيراميكا كليوباترا فوزه الثاني على التوالي وهزم طلائع الجيش 2-1 في المباراة التي أقيمت بملعب المقاولون العرب في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 31 نقطة ويتوقف رصيد طلائع الجيش عند 28 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا 2-1 وجاء الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عندما دخل أحمد رمضان بيكهام منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ومرر الكرة لصديق أوجولا الذي سددها أرضية وسط غابة من سيقان المدافعين سكنت على يمين محمد شعبان.

وتعادل طلائع الجيش في الدقيقة 37 عندما لعب يسري وحيد هات وخد مع جودين شيكا وانفرد بمحمد بسام وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا.

وعاد سيراميكا كليوباترا للتقدم في الدقيقة 40 عندما دخل محمد هاني منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية أبعدها محمد شعبان ووصلت إلى أحمد ياسر ريان الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

في بداية الشوط الثاني أجرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تغييرين بنزول عبد الرحمن شيكا وأحمد سمير بدلا من أحمد متعب وكريم طارق ودفع أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بمحمد إبراهيم بدلا من صديق أوجولا.

في الدقيقة 53 انطلق محمد إبراهيم من منتصف الملعب وراوغ حميد ماو وسدد كرة ضعيفة بجوار القائم الأيمن ..وفي الدقيقة 56 دفع عبد الحميد بسوني بمحمد حمدي زكي وعمر السعيد بدلا من إسلام محارب وجودوين شيكا.

دانت السيطرة لطلائع الجبش وحاول لاعبوه إدراك التعادل وفي الدقيقة 66 احتسب الحكم ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد سقوط يسري وحيد داخل منطقة الجزاء لكنه تراجع عنها بعد العودة لتقنية الفيديو ..ودفع أيمن الرمادي بصامويل أمادي بدلا من أحمد بلحاج .

في الدقيقة 75 أجري أيمن الرمادي التغييرين الرابع والخامس بنزول إبراهيم محمد ومروان عثمان بدلا من محمد توني وأحمد ياسر ريان ..ورد عبد الحميد بسيوني بإجراء التغيير الأخير بنزول مصطفى الخواجة بدلا من حميد ماو.

أصبح اللعب خلال الدقائق الأخيرة في اتجاه مرمى سيراميكا كليوباترا وفي الدقيقة 85 دخل يسري وحيد منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وسدد كرة قوية أبعدها محمد بسام بقدمه إلى ركنية. واحتسب الحكم عاطف حسين 6 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا 2-1.