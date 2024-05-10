سيراميكا كليوباترا يتقدم على طلائع الجيش 2-1 فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش المقامة بملعب المقاولون العرب في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل بتقدم سيراميكا كليوباترا 2-1 .

قبل أن تكتمل الدقيقة الأولى أنقذ محمد شعبان حارس طلائع الجيش مرماه من هدف مؤكد عندما انطلق أحمد ياسر ريان في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية لأحمد بلحاج الذي سددها من لمسة واحدة وأبعدها محمد شعبان بقدمه.

في الدقيقة الرابعة دخل أحمد رمضان بيكهام منطقة الجازء من الجانب الأيسر ومرر الكرة لصديق أوجولا الذي سددها أرضية وسط غابة من سيقان المدافعين سكنت على يمين محمد شعبان لتعلن عن هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا.

أول ظهور هجومي لطلائع الجيش كان في الدقيقة 11 عندما مرر أحمد متعب كرة عرضية سددها إسلام محارب برأسه فوق العارضة.. وفي الدقيقة 12 دفع أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بخالد صبحي بدلًا من رجب نبيل المصاب.

في الدقيقة 23 مرر أحمد متعب كرة عر ضية من ركلة حرة سددها عمرو طارق برأسه وأنقذها محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا وارتدت الهجمة ونجح محمد شعبان في التصدي للكرة التي سددها أحمد قندوسي من داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 28 تلقى إسلام محارب تمريرة كريم طارق على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت فوق العارضة.. وفي الدقيقة 37 لعب يسري وحيد هات وخد مع جودين شيكا وانفرد بمحمد بسام وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا هدف التعادل لطلائع الجيش.

في الدقيقة 40 داخل محمد هاني منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية أبعدها محمد شعبان ووصلت إلى أحمد ياسر ريان الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى مسجلا الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا.

احتسب الحكم عاطف حسين ثلاث دقائق وقتا بدلا من الضائع كاد خلالها حميد ماو أن يدرك التعادل لطائع الجيش عندما تلقي كرة عرضية وسددها برأسه وأبعدها محمد بسام ببراعة لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا 2-1.