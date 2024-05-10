الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. سيراميكا يستضيف طلائع الجيش للاقتراب من المربع الذهبى

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا فاز في مبارياته الأخيرة على الداخلية

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا، نظيره طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم بإستاد المقاولون العرب في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دورى نايل.

المباراة مهمة للفريقين اللذين يتساويان في رصيد النقاط ويسعى كل منهما للفوز والمنافسة بقوة على دخول المربع الذهبى.

سيراميكا كليوباترا ثاني أقوى هجوم في الدوري

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثامن برصيد 28 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر وحقق سيراميكا كليوباترا 7 انتصارات وتعادل في مثلها وخسر 5 مباريات ويملك ثاني أقوى هجوم في دورى نايل بعد الأهلي وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا.

ولم يخسر سيراميكا كليوباترا في أخر خمس مباريات وبعد أربع تعادلات متتالية مع زد إف سي والمصري والاتحاد السكندري وفاركو فاز في الجولة الماضية على الداخلية ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 31 وتقليص الفارق مع انبي ال1ي يحتل المركز الرابع إلى نقطة واحدة.

طلائع الجيش والعودة للانتصارات

على الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز التاسع برصيد  28 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش سبعة انتصارات وتعادل في مثلها وخسر خمس مباريات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا.

وجمع طلائع الجيش 8 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على البنك الأهلي وإنبي والتعادل مع بيراميدز ومودرن فيوتشر ثم الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ورفع رصيده إلى 31 نقطة والاقتراب من المركز الرابع.

يدير المباراة عاطف حسين ويساعده أسامة عبد اللطيف وماجد المليجي ومعهم محمد الغزي حكما رابعا ومحمد معروف حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

سيراميكا طلائع الجيش دوري نايل سيراميكا كليوباترا المربع الذهبي

مواد متعلقة

زد يهزم سموحة بهدفين في دوري نايل

صاروخية عبد الرحمن مجدى تمنح الإسماعيلي انتصارًا صعبًا على الداخلية

عبدالملك: نسعى لتجهيز فريق قوى لغزل المحلة للمنافسة فى دورى نايل

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-5-2024 فى البنوك

تشميع 125 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة في الغربية

سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 فى مصر تحديث لحظى

حالة الطقس اليوم الجمعة 10-5-2024 ودرجات الحرارة فى مصر

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات الأونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل