دورى نايل.. سيراميكا يستضيف طلائع الجيش للاقتراب من المربع الذهبى

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا، نظيره طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم بإستاد المقاولون العرب في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دورى نايل.

المباراة مهمة للفريقين اللذين يتساويان في رصيد النقاط ويسعى كل منهما للفوز والمنافسة بقوة على دخول المربع الذهبى.

سيراميكا كليوباترا ثاني أقوى هجوم في الدوري

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثامن برصيد 28 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر وحقق سيراميكا كليوباترا 7 انتصارات وتعادل في مثلها وخسر 5 مباريات ويملك ثاني أقوى هجوم في دورى نايل بعد الأهلي وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا.

ولم يخسر سيراميكا كليوباترا في أخر خمس مباريات وبعد أربع تعادلات متتالية مع زد إف سي والمصري والاتحاد السكندري وفاركو فاز في الجولة الماضية على الداخلية ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 31 وتقليص الفارق مع انبي ال1ي يحتل المركز الرابع إلى نقطة واحدة.

طلائع الجيش والعودة للانتصارات

على الجانب الآخر يحتل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز التاسع برصيد 28 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش سبعة انتصارات وتعادل في مثلها وخسر خمس مباريات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا.

وجمع طلائع الجيش 8 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على البنك الأهلي وإنبي والتعادل مع بيراميدز ومودرن فيوتشر ثم الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ورفع رصيده إلى 31 نقطة والاقتراب من المركز الرابع.

يدير المباراة عاطف حسين ويساعده أسامة عبد اللطيف وماجد المليجي ومعهم محمد الغزي حكما رابعا ومحمد معروف حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.