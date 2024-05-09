الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

زد يهزم سموحة بهدفين في دوري نايل

هدف شادي حسين
هدف شادي حسين

انتصر فريق زد على نظيره سموحة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة دوري نايل، بهدفين لهدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم زد بهدف دون رد.

واستحوذ سموحة على مجريات اللعب من بداية المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين

وحاول الفريقان الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم في الربع ساعة الاولى من عمر المباراة، ولكن بدون خطورة واضحة على المرمى.

وتحصل فريق زد على ركلة جزاء سجلها محمد سمير في الدقيقة 15 بعدما نجح في تثبيت الحارس الهاني سليمان وسدد الكرة على يمينه وسكنت الشباك.

وحاول فريق زد تسجيل الهدف الثاني في الدقائق التالية لتسجيلهم الهدف الاول ولكن دفاعات سموحة أحبطت الخطورة.

واندفع فريق سموحة للهجوم من أجل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن أغلب محاولاتهم لم تهدد مرمى زد والآخر وصل بين يدي الحارس علي لطفي وأخرى أحبطها الدفاع.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول تبادل الهجمات بين كلا الفريقين، مع تحفظ دفاعي لكلاهما في حالة افتقاده للكرة.

وضغط فريق زد في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط من أجل تسجيل الهدف الثاني ولكن سموحة أجبرهم على حصر اللعب في وسط الملعب.

وحول معطة ماجاسا العرضية التي نفذها مصطفى سعد ميسي من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء سموحة في الدقيقة 39 بتسديدة قوية ناحية المرمى واعتلت الكرة العارضة.

وحول فادي فريد عرضية زميله عمر قلاوة في الدقيقة 4 برأسه ناحية مرمى زد وأمسكها الحارس علي لطفي بسهولة.

وسدد لاعبو فريق سموحة كرة على المرمى من محاولتين، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق زد.

واستحوذ لاعبو فريق سموحة على مجريات اللعب بنسبة 54% مقابل 46% لفريق زد.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الشوط الثاني من المباراة، كما واصل فريق سموحة استحواذه على مجريات المباراة.

وسجل شادي حسين الهدف الثاني لفريق زد في الدقيقة 61.

وسجل جونيور أجاي هدف سموحة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع زد رصيده للنقطة 36 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل، فيما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السادس.

نادي زد نادي سموحة مباراة سموحة وزد دوري نايل الدوري الممتاز

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