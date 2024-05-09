الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عبدالملك: نسعى لتجهيز فريق قوى لغزل المحلة للمنافسة في دوري نايل

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

أعرب أحمد عيد عبدالملك عن سعادته الشديدة بقيادة غزل المحلة للعودة لدوري الأضواء والشهرة، مؤكدًا أن سعادته زادت لكونه أحد أسباب حالة الفرحة التي عاشتها مدينة المحلة منذ الأمس.

وأكد "عبدالملك" أنه تسلم فريق غزل المحلة وهو في المركز الخامس بدورى المحترفين، واستطاع من خلال تكاتف الجميع لتحقيق الهدف الأهم والأسمى وهو العودة لدوري الأضواء والشهرة، مؤكًدا أن الفريق في طريق عودته لدوري نايل واجه صعوبات عديدة، لكن دعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير خلال الفترة الأخيرة كان له مفعول السحر في الصعود للممتاز.

وصعد غزل المحلة للممتاز بعد الفوز على بروكسي في عقر دارة، والانفراد بالمركز الثاني بعد صراع رهيب مع حرس الحدود حتى اللحظات الأخيرة، ليلحق غزل المحلة ببتروجت في دوري الكبار، ويترك حرس الحدود يخوض دورة رباعية مع 3 أندية متاهلة من دوري الدرجة الثانية لتحديد الفريق صاحب التذكرة الثالثة لدوري الأضواء والشهرة.

وأضاف "عيد" أنها المرة الأولى التي يهبط فيها غزل المحلة ويعود للدوري الممتاز في غضون موسم واحد، مضيفًا أنه سعيد بعودة الجماهير بكامل سعتها للمدرجات، لأن الجماهير سيكون لها مفعول السحر مع فريقه في الموسم القادم في الدوري.

وختم "عبدالملك"، أنه يسعى لتجهيز فريق جيد ومميز لغزل المحلة للمنافسة بقوة خلال الموسم القادم بالدورى، وأنه يتمنى أن يحالفه الحظ فى قيادة الفريق لتحقيق كل آمال وتطلعات جماهير المحلة.

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