التشكيل الرسمى لمباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في دورى نايل

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب المقاولون العرب في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دورى نايل.

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو التالي..

حراسة المرمى.. محمد بسام

خط الدفاع.. أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان بيكهام -عبد الرحمن بودي

خط الوسط.. صديق أوجولا – محمد عادل – محمد توني – أحمد قندوسي

خط الهجوم.. أحمد بلحاج – أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي الجابري وخالد صبحي ومحمد أبوالعلا ومحمد إبراهيم وأحمد القرموطي وصامويل أمادي ومروان عثمان وجون إيبوكا.

تشكيل طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا

كما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى.. محمد شعبان

خط الدفاع.. أحمد عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد متعب

خط الوسط.. فريد شوقي – حميد ماو – إسلام محارب

خط الهجوم .. كريم طارق – يسري وحيد – جودوين شيكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد دياب وعلي حمدي وأحمد سمير ومصطفى الخواجة وعبد الرحمن شيكا ومحمد حمدي زكي وعمر السعيد وأحمد الشيخ .

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 28 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر وحقق سيراميكا كليوباترا 7 انتصارات وتعادل في مثلها وخسر 5 مباريات ويملك ثاني أقوى هجوم في دورى نايل بعد الأهلي وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا.

ولم يخسر سيراميكا كليوباترا في آخر خمس مباريات وبعد أربع تعادلات متتالية مع زد إف سي والمصري والاتحاد السكندري وفاركو فاز في الجولة الماضية على الداخلية ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 31 وتقليص الفارق مع انبي الذي يحتل المركز الرابع إلى نقطة واحدة.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 28 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش سبعة انتصارات وتعادل في مثلها وخسر خمس مباريات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا.

وجمع طلائع الجيش 8 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على البنك الأهلي وإنبي والتعادل مع بيراميدز ومودرن فيوتشر ثم الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ورفع رصيده إلى 31 نقطة والاقتراب من المركز الرابع.